Это блюдо популярно не одно тысячелетие: в СССР о нем даже не подозревали

Сегодня этим лакомством россиян вряд ли удивишь. Более того, без него не обходится, пожалуй, ни один поход в кино. Однако мало кто доказывается о том, что данное блюдо может похвастаться давней историей. Речь идет о попкорне.

Кукурузу, родиной которой стали Центральная и Южная Америка, начали выращивать девять тысяч лет назад. Представители древних цивилизаций знали, что если оставить злак сушиться на некоторое время, то из него получится хрустящее и воздушное угощение. Ацтеки и вовсе не только употребляли попкорн в пищу, но и использовали его в качестве аксессуара, украшая им свою одежду.

Стоит отметить, что в Советском Союзе этот продукт не пользовался большой популярностью: его бум пришелся уже на 90-е. Сегодня в это сложно поверить, но тогда люди были готовы стоять часами в очереди, чтобы заполучить хотя бы один пакетик взорвавшейся кукурузы.