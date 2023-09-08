Это блюдо обожали русские императоры: теперь подходит только домашнему скоту

Чаще всего мы представляем обеды русской аристократии как столы, которые ломятся от дорогих закусок: изысканные блюда от шеф-поваров и деликатесы со всего света. Но далеко не для всех правителей еда была предметом особого внимания. Некоторые из них придерживались весьма скромного рациона.

Меню императора Александра I удивит каждого. Лейб-медик главы государства записывал его распорядок дня, в том числе и пищевые предпочтения. Монарх вставал рано утром. На завтрак он пил зеленый чай со сливками и ел гренки, а после прогулки перекусывал ягодами и фруктами. Следующий прием пищи назначался около четырех часов дня. Любимым блюдом правителя был суп ботвинья. А на ужин император придерживался самых легких лакомств — чернослива и простокваши.

Больше всего в этом списке поражает ботвинья. И во времена Александра I она считалась пищей простого люда. Готовили этот холодный суп из свекольной ботвы, крапивы, зеленого лука, красной рыбы и огурцов. Сегодня таким лакомством едва ли кто-то захочет кормить семью, разве что домашний скот.