Это блюдо Гоголь ел 24/7: требовал готовить его даже в гостях

Николай Гоголь всем сердцем любил Россию, родные просторы. Однако заграничные поездки также были не чужды классику русской литературы. Писатель обожал Рим: он мог часами бродить по старинным улочкам, вдохновляясь местной архитектурой и удивительными людьми. Ценил литератор и итальянскую кухню.

По рассказам современников, гастрономическим фаворитом Гоголя была паста. Николай Васильевич мог уплетать макароны хоть каждый день. Побывав во многих ресторанах Италии, прозаик стал настоящим ценителем и знатоком местной кухни. Писатель привнес итальянские рецепты в петербургское светское общество.

Николай Гоголь просил варить макароны с пармезаном и со сливочным маслом, не доводя до готовности, а после тщательно перемешивать ингредиенты. Приготовить пасту классик мог и сам, а затем с аппетитом все съесть.