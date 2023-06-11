Это бесчеловечно: не поверите, за сколько Светличная согласилась раздеться в кадре

И стар и млад знает, что секса в Советском Союзе не было. А вот обнаженка в кинематографе СССР вполне себе была. Причем совсем даже не бесплатная. Режиссеры щедро, а порой и не очень благодарили актеров и актрис за участие в неудобных и столь редких для того времени сценах кино.

Светлане Светличной, например, за культовую пикантную сцену в «Бриллиантовой руке» заплатили. Правда, не так щедро, как за весь фильм одетому Юрию Никулину. Именитый артист за роль Семена Семеновича получил аж 5188 советских рублей, в то время как блистательно сыгравшей Светличной перепали лишь 346 деревянных, в которые вошли 46 рублей за «откровенную сцену».

Если бы актриса знала заранее, что ей придется светить достоинствами на весь СССР почти бесплатно, то она бы вряд ли согласилась на эту откровенную, хоть и комедийную сцену. Или потребовала бы вырезать ее на этапе монтажа.