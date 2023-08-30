«Это беда»: Губину сочувствуют всей страной после последних вестей

В последние годы Андрей Губин страдает от многочисленных проблем со здоровьем. Артисту диагностировали левостороннюю прозопалгию, которая сопровождается постоянными болями и спазмами. И из-за этого музыкант был вынужден перебраться из своей московской квартиры в загородный дом.

Но даже вне городской суеты Губину не удается наладить здоровье. Все силы, как пишет Woman, он тратит на написание новых песен, однако не может выступать на сцене. Поэтому теперь музыкант ищет того, кому мог бы передать собственное творческое наследие.

«Сам петь не планирую, да и здоровье не очень», — признается Губин.

Трагичные новости шокировали пользователей Сети. Обсуждая жизнь знаменитости, они не смогли скрыть свою тревогу. Поклонники желают Губину старейшего выздоровления и надеются, что однажды он вновь вернется на сцену.