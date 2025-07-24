«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ

Фанаты «Кей-поп-охотниц на демонов» только начали разгадывать загадки, спрятанные в блестках, боях и балладах, а режиссер Мэгги Кан уже подкинула новую головоломку. По ее словам, главная героиня Руми — «нечто вроде Нео в конце “Матрицы”». То есть да, мы вообще-то еще не знаем, на что она способна.

Руми — полудемон, полуохотница и, по совместительству, звезда кей-поп-сцены. Она режет врагов катаной и поет так, что затихают и монстры, и хейтеры. Но, как намекает Кан, все, что мы видели в первой части, — лишь верхушка айсберга.

«Руми — это аномалия, — пишет режиссер на Reddit. — У нее силы демона и способности охотника. Она одна такая. Так что... ее настоящие возможности пока тайна».

Тайна, надо признать, интригующая. Особенно если вспомнить, как в «Матрице» Нео внезапно научился летать, останавливаться пулям и заглядывать за код реальности. Похожий путь может ждать и Руми: телепортация, левитация, сверхсила — все это уже есть у демонов во вселенной KPop Demon Hunters, и если она научится это контролировать, Хонмун ждут серьезные реформы.

Однако превращение во всесильного бога — не то, что нужно героине. В конце фильма Руми вместе с Миро и Зои уходит от традиций, выбрав путь без страха и по шаблону. Сила ей нужна не для убийств, а чтобы изменить мир — или хотя бы свой город. Именно в этом видят фанаты потенциал сиквела, о котором создатели уже намекали в интервью.

А пока Netflix потирает руки от рейтингов, а фанаты строят теории, ясно одно: Руми — не просто охотница, она, как Нео, главная аномалия системы. И мы еще увидим, как она ее взломает.

Ранее мы писали: Милашка Зои, пройдоха Мира или дьяволенок в обличье Руми? Ответь на 5 вопросов и узнай, кто ты из «Кей-поп-охотниц на демонов»