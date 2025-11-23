Меню
Это аниме с 8.1 на IMDb стало одним из лучших на Crunchyroll: а заодно выявило глупый штамп – привет от Тодзи из «Магической битвы»

23 ноября 2025 12:19
И там, и там надоевшего клише удалось избежать.

Crunchyroll служит пристанищем для сотни различных тайтлов, и в этом сезоне одним из лучших проектов на платформе по праву оказалась «Гачиакута» с 8.1 на IMDb. Сюжет рассказывает о мире магических способностей, «уборщиках», которые их используют, и гигантских чудовищах, сотканных из мусора.

И хотя персонажи регулярно «оживляют», казалось бы, обыденные предметы, 18 эпизод доказал, что у сериала был припрятан козырь в рукаве. Это была мрачно‑комичная сцена, в лучшем смысле напоминающая Тодзи из «Магической битвы».

Вы же помните, что Риё, подруга Рудо и его коллега‑«уборщик», в бою использует гигантские ножницы? Но, к несчастью для её противника, Амозо, они оказались не единственным оружием.

Риё должна была вот‑вот проиграть бой, но в один момент достала... пистолет и направила его на Амозо. После этого она несколько раз выстрелила в противницу, и это стало одним из самых неожиданных моментов сериала.

Согласитесь, использование огнестрельного оружия в мире, наполненном магией – одновременно абсурдно и свежо? Тем более что в пистолете и впрямь не было ничего магического – просто обычный пистолет, а не какой-нибудь джинки.

Именно это и порадовало зрителей. Ведь в сёненах, где сверхъестественные способности – это норма, персонажи всегда решают конфликты исключительно с их помощью. И зачастую такое однообразие делает сюжеты предсказуемыми и сливает героев.

А здесь все пошло наоборот: персонаж решает не медлить и не прощаться с жизнью напрасно, прибегая к огнестрельному. Респект от Тодзи Фусигуро, не иначе.

Ранее мы писали: Когда «Человек-бензопила: История Резе» выйдет в онлайн-прокат? После российской премьеры ждать долго не придется

Фото: Кадр из аниме «Магическая битва», «Гачиакута»
Ольга Назарова
