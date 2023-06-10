Это аморально: обомлеете, узнав, когда Кудрявцева впервые забеременела

Большинство звезд шоу-бизнеса не спешат рожать детей, чтобы не навредить карьере. Но Лера Кудрявцева оказалась всех хитрее: она успела стать матерью до того, как обрела всероссийскую славу.

В студенческие годы телеведущая начала встречаться с музыкантом «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. Вскоре влюбленные поженились, и в их семье случилось пополнение. Наследника по имени Жан звездная блондинка подарила мужу в апреле 1990 года, когда ей было всего 18 лет.

Сейчас рожать так рано непринято — многие считают это аморальным. Но Кудрявцеву беременность в столь юном возрасте не испугала. Хотя она честно признавалась в интервью, что для своего первенца идеальной матерью так и не стала. Будучи совсем молодой девушкой, Лера хотела развлекаться, а не ухаживать за ребенком.

При этом знаменитость не понаслышке знает, что такое и поздние роды. Свою дочь Машу она родила в 47 лет. Быть зрелой мамой ведущей понравилось гораздо больше. По ее признанию, в этом возрасте приоритеты уже иные, поэтому хочется проводить с ребенком все свое время.