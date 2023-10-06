Это абсурдное правило теперь касается и российских гимнасток: Винер точно будет в бешенстве

Для своих подопечных Ирина Винер — царь и бог, но и на знаменитого тренера есть управа. Знаменитость вынуждена придерживаться предписаний Международной федерации гимнастики. И новые правила, которые затронули в том числе и россиянок, наверняка привели ее в бешенство.

Обычно правки касаются элементов, которые выполняют спортсменки, но грядущий олимпийский цикл отличился.

В FIG пересмотрели костюмы гимнасток и ввели жесткие ограничения.

Прежде выдвигалось требование о том, чтобы нижняя часть купальника закрывалась без телесной сетки. Но теперь в федерации хотят, чтобы ягодицы спортсменок полностью скрывались под непрозрачной тканью.

Таким образом чиновники борются с излишней сексуализацией популярного вида спорта, в котором, к слову, достаточно много детей. Нарушать данное положение вряд ли кто-то захочет, поскольку наказание за это достаточно суровое. Оценка выступления будет ниже на 0,3 балла.