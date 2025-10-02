Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)

«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)

2 октября 2025 17:38
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)

Без минимальных ляпов проект не обошелся, но общую картину это не портит.

Когда речь заходит о масштабных исторических сагах, на ум приходят турецкие «Великолепный век» с «Основание: Осман» или российские «Годунов» и «Екатерина». Но есть в жанре и настоящий «скрытый» бриллиант — миллионов зрителей в России он так и не дождался, но ценители и эксперты называют его эталонным.

Все конкуренты меркнут по сравнению с катарским сериалом «Умар ибн аль-Хаттаб», посвященным жизни второго праведного халифа, считает кандидат исторических наук Алексей Панченко, которого всерьез впечатлил проект режиссера Хэйтема Али.

Ценность этому проекту придает не только огромный бюджет и зрелищность, но и его особый подход создателей.

«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)

«Как по мне — это эталон, как должны сниматься исторические сериалы».

В чем же его эталонность? В отличие от многих проектов, где история — лишь фон для мелодрамы или откровенной фантазии, «Умар» делает ставку на достоверность.

Над сценарием работали ведущие исламские богословы и историки, что обеспечило скрупулезное воссоздание эпохи — от деталей быта и костюмов до сложной политической и социальной ткани раннего мусульманского государства.

Сериал охватывает ключевой период: от начала пророчества Мухаммеда до смерти самого халифа Умара.

«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)

При этом создатели нашли элегантное решение для одной из самых сложных задач — они не показывают в кадре пророка Мухаммеда и первых халифов, соблюдая религиозную традицию, но мастерски передают их присутствие через диалоги и реакции других персонажей.

Как отмечает Панченко, минимальные расхождения с исторической правдой в «Умаре» есть, но они тонут в море проработанных деталей и уважительного отношения к материалу.

«Отдельные ляпы с хронологией есть и там, но они не выглядят слишком критичными», — подытожил эксперт.

Ранее мы писали: Начнете смотреть — оторваться не сможете: 5 исторических сериалов с рейтингом 7.6+ — костюмы и интриги не хуже «Бриджертонов»

Фото: Кадр из сериала «Умар»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу Читать дальше 3 октября 2025
Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара» Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара» Читать дальше 3 октября 2025
Квентин Тарантино гордится этой сценой больше, чем всей своей фильмографией — только она не вошла ни в один его фильм Квентин Тарантино гордится этой сценой больше, чем всей своей фильмографией — только она не вошла ни в один его фильм Читать дальше 3 октября 2025
Поклонники спорят, но многие уверены: именно эти слова из «Великолепного века» стали началом конца любви Сулеймана и Хюррем Поклонники спорят, но многие уверены: именно эти слова из «Великолепного века» стали началом конца любви Сулеймана и Хюррем Читать дальше 1 октября 2025
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца 3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца Читать дальше 30 сентября 2025
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов Читать дальше 29 сентября 2025
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем Читать дальше 3 октября 2025
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга Читать дальше 3 октября 2025
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше