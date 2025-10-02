«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)

Без минимальных ляпов проект не обошелся, но общую картину это не портит.

Когда речь заходит о масштабных исторических сагах, на ум приходят турецкие «Великолепный век» с «Основание: Осман» или российские «Годунов» и «Екатерина». Но есть в жанре и настоящий «скрытый» бриллиант — миллионов зрителей в России он так и не дождался, но ценители и эксперты называют его эталонным.

Все конкуренты меркнут по сравнению с катарским сериалом «Умар ибн аль-Хаттаб», посвященным жизни второго праведного халифа, считает кандидат исторических наук Алексей Панченко, которого всерьез впечатлил проект режиссера Хэйтема Али.

Ценность этому проекту придает не только огромный бюджет и зрелищность, но и его особый подход создателей.

«Как по мне — это эталон, как должны сниматься исторические сериалы».

В чем же его эталонность? В отличие от многих проектов, где история — лишь фон для мелодрамы или откровенной фантазии, «Умар» делает ставку на достоверность.

Над сценарием работали ведущие исламские богословы и историки, что обеспечило скрупулезное воссоздание эпохи — от деталей быта и костюмов до сложной политической и социальной ткани раннего мусульманского государства.

Сериал охватывает ключевой период: от начала пророчества Мухаммеда до смерти самого халифа Умара.

При этом создатели нашли элегантное решение для одной из самых сложных задач — они не показывают в кадре пророка Мухаммеда и первых халифов, соблюдая религиозную традицию, но мастерски передают их присутствие через диалоги и реакции других персонажей.

Как отмечает Панченко, минимальные расхождения с исторической правдой в «Умаре» есть, но они тонут в море проработанных деталей и уважительного отношения к материалу.

«Отдельные ляпы с хронологией есть и там, но они не выглядят слишком критичными», — подытожил эксперт.

