Этими «проклятыми» именами никогда не называли девочек на Руси: проверьте, все ли в порядке с вашим

Жители Руси предавали наречению младенца сакральное значение. Предки знали все о том, как нужно и как категорически нельзя называть чадо. Пословицу про корабль, который как назовешь, так он и поплывет, славяне воспринимали как руководство к действию.

Существовал даже некий «стоп-лист» имен, которыми категорически запрещалось называть девочек. Нареченные так малышки были обречены на проклятия и несчастную жизнь. В список, кстати, попали и весьма обыденные для современной действительности имена.

Например, девочек запрещено было называть Татьянами. Красивое и простое русское имя считалось настоящим табу. Назвать так ребенка — обречь его на пожизненные неудачи и тяготы.

Вето накладывали также на имя Лада. Хуже того, имя даже нельзя было произносить всуе. Оно считалось нехристианским, а всего языческого на Руси в Средние века уже остерегались.

Варвар на Руси почти не было. Считалось, что это имя — синоним тяжкой судьбы и жуткой участи для девочки. Сейчас, разумеется, эти предрассудки в прошлом, однако многие суеверные родители до сих пор слепо следуют устаревшим традициям.