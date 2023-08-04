Этими именами запрещено называть детей: ничего хорошего мальчикам и девочкам не светит

Отпрыски за такое спасибо не скажут.

При выборе имени для ребенка следует помнить не только о запретах эзотериков, но и о некоторых юридических сложностях. Об этом рассказал правовед Вадим Виноградов.

Юрист пояснил, что в законодательстве нашей страны есть статья, касающаяся запретов присвоения имени. Ее можно найти в Семейном кодексе РФ.

По словам Виноградова, нельзя называть новорожденных именами, которые содержат цифры, буквенно-цифровые символы, числительные. Также недопустимы ругательные слова, отсылки на ранги и титулы. Если родители нарушат хотя бы одно из установленных правил, то сотрудник ЗАГСа будут вправе отказать им в регистрации.

Также определенные запреты коснулись и фамилий. Двойная фамилия не может содержать больше трех слов, причем не имеет значения, чья именно фамилия идет первой — отца или матери. Кроме того, у родных сестер и братьев должна быть одинаковая последовательность фамилий. По словам юриста, если старшая дочь, например, Петрова-Сидорова, то младшая не может быть записана как Сидорова-Петрова. Слова Виноградова передает издание «Прайм».