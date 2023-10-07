Этим знакам Зодиака звезды предрекли болезненное расставание уже в ноябре 2023

Расставание - болезненный этап, через который необходимо пройти, чтобы оставить неудачные или исчерпавшие себя отношения в прошлом и открыть сердце для новых чувств. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака придется пережить разрыв с любимым человеком уже этой осенью.

Овен

Быть в паре с Овном одновременно безумно сложно и невероятно увлекательно. Представитель огненной стихии заставит партнера испытать всю гамму чувств и эмоций - от жгучей страсти до черной ревности, вознесет на седьмое небо, а после свергнет в чертоги преисподней. Беда лишь в том, что для Овна такие “американские горки” - привычное явление, а для избранника - испытание.

Не всякий способен выдержать эту проверку на прочность.

Лишь единицы готовы день и ночь играть по его правилам. А вот менее выносливые партнеры рано или поздно начинают испытывать дурноту и готовы взмолиться, лишь бы огненный знак ненадолго притормозил. Осенью 2023 Овен рискует расстаться с любимым из-за разницы в темпераментах.

Дева

“Первым делом - самолеты, ну а девушки - потом”, - грядущей осенью строки из этой песни могут стать девизом Девы. Романтические отношения для представителей земной стихии окажутся на втором плане, а вот рабочие дела захватят с головой. Погрузившись в построение карьеры, Дева может не заметить, как партнер отдаляется от нее.

Это, кстати, совсем неудивительно.

Ведь уроженцы земного знака напрочь забывают о партнере, когда уходят в работу. Да, возможно, некоторое время избранник терпел постоянное отсутствие Девы дома, но в какой-то момент понял, что больше не готов играть вторую скрипку. Решение партнера расстаться станет для представителей знака полной неожиданностью.

Стрелец

По словам астрологов, расставание, которое грозит Стрельцам нынешней осенью, давно было предопределено. Его отношения со второй половинкой испортились некоторое время назад, но никто из двоих не предпринимал попыток наладить взаимопонимание. Представитель огненного знака решил, что все как-нибудь само устаканится - и жестоко ошибся.

Осенью 2023 конфликт Стрельца и партнера достигнет своего апогея.

Расставание будет болезненным для обеих сторон. Придет понимание, что отношения можно было спасти, но никто из них не сделал первый шаг к примирению. Возникнет соблазн начать все с чистого листа, но партнер Стрельца не поддержит это предложение.