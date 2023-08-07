Этим знакам Зодиака суждено стать лучшими друзьями: идеальный тандем

Дружба навсегда бывает не только в кино или книгах. В жизни можно найти немало примеров неразлучных друзей, готовых ради другого пройти огонь, воду и медные трубы. Если между ними и случаются ссоры, то ведут они не к разрыву отношений, а к еще большему пониманию и принятию. Самые лучшие тандемы получаются у определенных знаков зодиака. Рассказываем, кому же самими звездами предначертано дружить на протяжении всей жизни.

Овен и Водолей

Представители воздушной и огненной стихии могут найти много общего друг с другом. На первый взгляд может показаться, что Овен и Водолей слишком самоуверенны и самолюбивы, чтобы дружить, и в этом тандеме каждый будет тянуть одеяло на себя. На самом же деле эти два знака могут хорошо поладить и стать неразлучными друзьями.

Дело в том, что энергия Овна направлена вовне, он стремится преобразовать мир вокруг, успеть сделать как можно больше дел.

Водолей же сконцентрирован на внутреннем содержании, его цель - постоянное саморазвитие. Поэтому воздух и огонь друг другу не соперники, они отлично дополняют друг друга и с удовольствием проводят время вместе.

Телец и Рак

Земная и водная стихия хорошо взаимодействуют, поэтому неудивительно, что эти два знака находят общий язык. Телец и Рак наделены превосходной интуицией. Они “чувствуют” окружающей людей, и особенно друг друга, а потому им легко настроиться на волну взаимопонимания. У представителей этих знаков сходные жизненные ценности, они быстро находят общий язык.

Кроме того, каждый найдет в другом именно то, что ему нужно.

Чувствительный и эмоциональный Рак нуждается в поддержке и принятии, в том, кто постоянно будет рядом, даже мысленно. Телец любит выступать в роли покровителя, он тот самый человек, что всегда подставит крепкое плечо.

Козерог и Рыбы

Казалось бы, что может быть общего у рационального и уравновешенного Козерога с мечтательными, спонтанными Рыбками? Астрологи говорят, что, несмотря на разницу в характерах, представители этих знаков могут создать крепкий дружеский союз. Главное - преодолеть предубеждение друг к другу, присмотреться, дать шанс показать себя.

Козерог и Рыбы могут сойтись на почве любви к красоте и искусству.

Первый всегда готов поддерживать талантливых людей, а уроженцы водного знака нередко таковыми и являются. Кроме того, у них обязательно найдется масса других общих тем, которые они будут с удовольствием обсуждать при встрече.