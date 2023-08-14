Этим знакам Зодиака нужно срочно заняться своим здоровьем, иначе будет беда

В потоке повседневных дел мы порой не задумываемся о своем здоровье. Различные “тревожные звоночки” - голова болит, давление ниже, чем обычно, суставы ломит - игнорируются под девизом “до свадьбы заживет”. Между тем внимательно следить за своим самочувствием рекомендуют не только медики, но и астрологи. Специалисты в сфере эзотерики рассказали, каким знакам зодиака не стоит шутить со здоровьем в ближайшее время.

Близнецы

Звезды настоятельно не рекомендуют воздушному знаку увлекаться вредной пищей. Избыток фастфуда может привести не только к повышению веса, но и к проблемам с желудком. Стоит исключить из своего рациона сладости, шоколадки и мармеладки станут причиной кариеса. Совсем без сладкого нельзя, но лучше заменить торты и вафли на фрукты.

Близнецы забывают о физической активности.

Они считают, что и так слишком много двигаются, чтобы идти в спортзал или хотя бы на пробежку. Однако не стоит считать ежедневную беготню по делам заменой спорту. Игнорировать малейшие изменения в самочувствии не стоит, во избежание проблем лучше сразу идти к врачу.

Весы

Весы любят ухаживать за близкими людьми, напоминать им, как важно беречься, но забывают о себе. Астрологи рекомендуют представителям воздушной стихии обратить внимание на состояние своих нервов - в последнее время у них было много причин для стресса. Стоит взять небольшой отпуск, чтобы отдохнуть и прийти в себя.

Некоторые уроженцы знака мечтают привести себя в хорошую физическую форму, но вместо полезных практик прибегают к быстрым диетам из разряда “дешево и сердито”.

Необходимо помнить о том, что экстремальное голодание или употребление в пищу только одного продукта (например, шоколада) чревато проблемами со здоровьем.

Рыбы

Иммунная система Рыб в последнее время была ослаблена. Звезды рекомендуют водному знаку не игнорировать проблему, а заняться восстановлением. Если для этого необходимо взять небольшой отпуск на работе, стоит это сделать - здоровье важнее. В рабочем ритме Рыбы рискуют окончательно выгореть.

Особенно полезна будет Рыбам йога и медитация.

Они помогут обрести внутреннее равновесие, без которого для этого знака невозможно физическое здоровье. Только ощутив внутренний баланс и гармонию, представители знака смогут почувствовать себя по-настоящему здоровыми и бодрыми.