Этим знакам Зодиака ни в коем случае нельзя давать в долг: денег не увидите

Сложные финансовые ситуации бывают едва ли не у каждого человека. Зарплата потрачена, кубышки и заначки опустели, куда же идти и где искать помощи? Конечно, у сердобольных друзей и знакомых. Как правило, спустя некоторые время должники возвращают всю сумму, но за некоторыми приходится побегать, чтобы получить обратно свои кровные. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака нельзя давать деньги в долг, иначе рискуете их потерять.

Близнецы

“Ой, а я тут закрутился совсем и забыл про долг, представляешь?” - посмеются Близнецы, когда в очередной раз напомнишь им про заем.

Вот только человеку, выступающему в качестве кредитора, ни капли не смешно. Ведь он уже не один десяток раз напоминал о деньгах в смс и при встрече, но Близнецы виртуозно уходили от темы.

Чего уж греха таить, порой, кружась, словно белка в колесе, представители знака действительно забывают о долге. Но бывает и так, что они просто-напросто прикидываются “забывашками”. Необходимо проявить недюжинное упорство, чтобы вытрясти из них возврат. А еще - не попасться на их удочку, когда Близнецы снова придут за “парой тысяч до зарплаты”.

Весы

Деньги мало значат для представителя воздушного знака. Весы легко расстаются с финансами, тратят их налево и направо, убежденное, что именно так и нужно поступать. Откладывать сумму на черный день они не спешат, убежденные, что еще успеют заработать как следует на старость и на всякий пожарный случай.

Правда, когда все деньги внезапно улетучиваются, Весы вдруг в полной мере осознают их ценность и обращаются к друзьям со слезной мольбой.

Как только баланс на банковской карте знака пополняется, они снова впадают в дзен. Весы и сами не понимают, куда уходят средства, и со скрипом возвращают старые долги.

Водолей

“Деньги? Фи, как приземленно”, - небрежно фыркает Водолей, когда речь заходит о материальных благах.

Он же свободный художник, которому нипочем эти ваши доходы и расходы… Вот только представители знака любят красивую жизнь - путешествия, занятия искусством, дорогие хобби требует много денежных вливаний.

Когда деньги в кошельке Водолея иссякают, он ничтоже сумняшеся идет за помощью к друзьям. А после благополучно забывает о долгах. Этот знак искренне удивляется и даже разочаровывается, когда понимает - все эти суммы ему не подарили, а одолжили с расчетом на возврат.