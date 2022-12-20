Этим знакам Зодиака Джуна предрекла счастливую жизнь: их всего три

У каждого человека свое собственное представление о счастье - кто-то грезит о головокружительных карьерных успехах, кто-то не представляет своей жизни без красивой истории любви, третьи же видят смысл бытия в творчестве и самореализации. Как бы там ни было, добиться желанных целей и обрести свое счастье получается далеко не у каждого. Легендарная целительница и астролог Джуна была убеждена, что настоящие любимцы Фортуны рождаются лишь под определенными знаками зодиака. Она рассказала, представителей каких трех знаков буквально преследуют удача и везение.

Близнецы

Джуна считала, что самым везучим знаком в зодиакальном кругу являются именно Близнецы. Во многом это объясняется личными качествами представителей воздушной стихии. Они не относятся к жизни чрезмерно серьезно, всегда находят повод повеселиться, подурачиться, заставить кого-то улыбнуться и рассмеяться. Близнецы и сами не только шутят и поднимают настроение окружающим, но и сами любят вдоволь похихикать над чем-нибудь забавным. Может быть, именно их легкий нрав так привлекает капризную Фортуну?

Как бы там ни было, удача, как и смех, сопутствует Близнецам.

Лев

Представители огненного знака, по словам легендарной прорицательницы, часто становятся объектами чужой зависти или ненависти - слишком уж они яркие и эффектные. Однако Львы умеют абстрагироваться от чужого негатива и создать вокруг себя особое энергетическое поле, которое защищает их от сглаза и помогает сохранить позитивный настрой. Щедрые, жизнерадостные, гармоничные уроженцы этого знака неизменно становятся баловнями судьбы, которые многого добиваются в жизни.

Таким образом мироздание награждает их за то добро, которое они несут окружающим.

Водолей

Еще один знак зодиака, который, по словам Джуны, вселенная наделила особым везением - это Водолей. Люди, родившиеся под этим созвездием, обладают уникальным взглядом на мир. Они не стремятся соответствовать модным трендам, а создают свои собственные. Представители воздушной стихии - самодостаточные личности, которые, с одной стороны, могут тусить в шумной компании, с другой же, чувствуют себя комфортно наедине с собой.