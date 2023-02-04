Этим знакам Зодиака астрологи предрекли болезненное расставание и крах отношений

Расставание может быть разным. В некоторых случаях партнёры мирно договариваются друг с другом, и, опустив прошлое, расходятся в разные стороны навстречу судьбе. В других же разрыв происходит болезненно и доставляет обеим сторонам много неприятных моментов. Астрологи рассказали, что в ближайшие месяцы 2023 года представители трех знаков на собственном опыте узнают, что такое крах отношений и каковы его последствия.

Овен

О предстоящих проблем в отношениях астрологи предупредили Овнов. Представители огненного знака должны быть готовы в полосе конфликтов со своей второй половинкой. В результате станет очевидно, что эта лав-стори уже давно себя исчерпала, и рядом с избранником их не держит ничего, кроме, быть может, бытовых обязательств.

Расставание будет неприятным, ведь, помимо прочего, даст о себе знать импульсивность Овна.

Без скандалов и хлопанья дверьми обойтись не получится. Зато, по словам астрологов, в дальнейшем в личной жизни знака наступит благоприятный период. Они будут готовы к тому, чтобы начать новую главу своей жизни.

Лев

Ещё один огненный знак, который в первые месяцы наступившего года столкнется с неприятностями в любви - это Лев. Уроженцы знака поймают себя на мысли, что текущие отношения не приносят им никакого удовольствия. Чувства безвозвратно угасли, а некоторые негативные свойства партнёра окончательно убедили в том, что пора ставить точку.

Звезды говорят, что избранник вряд ли отпустит Льва просто так.

Даже если они разъедутся, бывший будет ещё долгое время напоминать о себе - писать, звонить, обещать измениться. Вот только Льву это будет уже не нужно - после разрыва он начнёт новую успешную жизнь, где совсем скоро найдётся место и для новых амурных приключений.

Весы

Скорое расставание звезды предрекают и Весам. Этот знак часто идеализирует людей, однако в начале года придется избавиться от розовых очков и посмотреть правде в глаза. Весам станет понятно, что человек, которого они считали своей любовью, на самом деле совсем не тот, за кого себя выдавал.

Возможно, это нарцисс или абьюзер.

Не стоит бояться разорвать токсичные отношения, ведь чем дольше Весы будут находиться в замкнутый круге, тем сильнее будет из зависимость от партнёра. Зато вернув себе независимость, уроженцы воздушного знака почувствуют себя окрыленными и найдут в себе смелость двигаться вперёд.