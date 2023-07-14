Этим знакам зодиака 15 и 16 июля лучше сидеть дома и не высовываться: иначе выходные превратятся в ад

Грядущие выходные пройдут благополучно далеко не для всех знаков зодиака. Гороскоп подскажет, кому именно следует держать ухо востро и как минимизировать риск нарваться на неприятности.

Овен

Овнам следует обуздать свой вспыльчивый нрав и не реагировать на провокации. Иначе можно оказаться втянутым в серьезный конфликт, и тогда восстановить силы после рабочей недели точно не выйдет. Откажитесь от авантюр и неоправданного риска.

Телец

Тельцам лучше вспомнить, что такое самоизоляция. Субботу и воскресенье проведите в домашних стенах, забросив подальше смартфон и выключив телевизор. Держитесь вдалеке от потока лишней информации, не смотрите новости и сократите общение с посторонними до минимума.

Близнецы

Близнецам можно лениться, не испытывая угрызений совести. От занятий спортом и даже от прогулок лучше отказаться в пользу беззаботного времяпровождения на диване. В противном случае можно получить травму, восстанавливаться после которой придется еще долго.

Рак

Ракам пора подумать о том, что все новое — это хорошо забытое старое. Покопайтесь в своей памяти и найдите увлечение, которое так нравилось вам пару лет назад. И посвятите этому занятию оба выходных дня. Вот увидите — вам понравится.

Лев

Львам предстоит настоящий праздник живота. Побалуйте себя: приготовьте необычное блюдо, чтобы вкусовые сосочки пищали от восторга. А закончив трапезу, отправляйтесь спать. Звезды уверяют: это лучшее решение для грядущего уик-энда.

Дева

Девы должны разработать план и строго его придерживаться. Заранее решите, чем будете заниматься, продумайте каждый шаг. Сейчас не время для импровизации. Действуйте четко по «инструкции», чтобы не нарваться на нежелательные последствия.

Весы

Весам пора сбавить темп. Передвигайтесь со скоростью улитки, спешить вам некуда и незачем. Прежде чем что-то сделать или сказать, хорошенько взвесьте все за и против. Тогда выходные пройдут без чрезвычайных происшествий.

Скорпион

Скорпионам не время затягивать пояса. Напротив, транжирьте деньги, будто у вас есть заначка в пару лишних миллионов. Не отказывайте себе в удовольствиях. Давно хотели попробовать что-то новое, но ждали знака от Вселенной? Так вот же он.

Стрелец

Стрельцы должны отложить на время важные решения и крупные покупки, чтобы уберечь себя от горьких разочарований. Лучше беззаботно провести время в парке или насладиться чашечкой капучино в ближайшей кофейне. А все дела подождут до понедельника.

Козерог

Козероги изрядно вымотались за рабочую неделю, поэтому пришло время полного релакса. Массаж, посещение бассейна, прогулка и вкусная еда будут лучшим решением. И, конечно же, полноценный и крепкий сон поможет восстановить силы и перезагрузить голову.

Водолей

Водолеям предстоит непростой выбор. Чтобы выходные задались, можно остаться дома и включить любимый сериал. А можно отправиться на прогулку в тихое спокойное место или забронировать столик в безлюдном кафе. Большое скопление народа будет только раздражать.

Рыбы

Рыбам категорически запрещено оставаться в эти выходные дома — чего вы там не видели? Смело отправляйтесь на поиски приключений и соглашайтесь на любые авантюры. Тогда поднятие боевого духа и заряд бодрости гарантированы.