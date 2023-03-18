Этим вопросом задаются все фанаты «Сумерек»: ответ повергнет вас в шок

Фильм «Сумерки» уже давно вошел в разряд культовых. Правда, как тогда, так и сегодня поклонники франшизы недоумевают, почему дети Калленов постоянно учатся в школе. Ответ на этот вопрос может многих удивить.

Дело в том, что вечно молодым вампирам постоянно приходится переезжать, иначе у местных жителей возникнут подозрения насчет их странного семейства. Поэтому Каллены то и дело ходят в школу, чтобы слиться с толпой и не вызывать у горожан никаких вопросов. Наверняка персонажам приходилось нелегко из года в год проходить одну и ту же программу.

Кстати, странно, почему юные вампиры не стали посещать университет, ведь они больше похожи на студентов, а не на учеников. Да и изучать какую-нибудь профильную науку куда интереснее, чем ходить в школу и делать унылые уроки.

Зрители связывают все эти нестыковки с невнимательностью создателей. К тому же постоянный контакт с людьми был суровым испытанием для вампиров. А обычные школьники находились в опасности рядом с такой компанией.