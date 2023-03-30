Этим вопросом фанаты Шурика задавались десятки лет: ответ не укладывается в голове

Комедии Леонида Гайдая о похождениях Шурика давно стали классикой. Их статус неоспорим, однако это не значит, что они безупречны.

Так, один вопрос волнует поклонников фильмов уже много лет — ответ на него может ошеломить любого. В сцене картины «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» герой Демьяненко вместе с Лидой усыпляет злобного пса с помощью снотворного и колбасы. Возникает вопрос: зачем студент постоянно носит с собой эти таблетки? Если у Шурика проблемы со сном, то он принимает лекарства на ночь. Поэтому логичнее держать успокоительные дома. Так почему же Шурик всюду ходит со снотворным?

Есть версия поклонников, проливающая свет на этот «темный» эпизод. Пользователи Сети считают, что интеллигентный студент носит снотворное бабушке-сторожу, которую Шурик заменял в другой части комедии. Судя по всему, у старушки и главного героя дружеские отношения, так что версия выглядит вполне прилично.

Но многие не согласились с такой трактовкой. По их мнению, снотворное у Шурика — это обычный рояль в кустах, который спас героев в самый подходящий момент.