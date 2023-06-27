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Этим славянским именем вы никогда не назовете ребенка: его «испортили» три буквы

27 июня 2023 19:30
Этим славянским именем вы никогда не назовете ребенка: его «испортили» три буквы

Старинные русские имена сегодня могут показаться шокирующими.

Старые славянские имена в последние годы переживают новый пик популярности. Но некоторые из них не выберут для своих детей даже самые ярые любители старины.

Мирослав, Добрыня, Велимир — эти имена звучат величественно и красиво. Есть и более экзотичные примеры: Боран, Зубр, Боян. Дети в Древней Руси нередко получали «говорящие» имена, их называли в честь славянских богов или покровителей-животных.

Но есть несколько имен, значение которых слишком сильно изменилось за последние сотни лет. Оказывается, тысячу лет назад детей нередко называли именами с корнем «жир». Можно ли представить сегодня родителей, которые выберут для новорожденного сына имя Жирослав или Домажир?

Теперь эти имена кажутся очень странными: неужели славяне хотели, чтобы их сыновей дразнили всю жизнь? На самом деле для древних славян достаток имел большое значение, давая такое имя, они желали своим детям богатой и сытой жизни.

Фото: кадр из фильма «Морозко»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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