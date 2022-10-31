Этим мужчинам нельзя доверять тайны: рейтинг знаков Зодиака болтунов

Считается, что больше всех на свете любят посплетничать представительницы прекрасного пола. Школьные подружки, коллеги по работе, бабушки на скамейке - все они готовы при первой удобной возможности перемыть косточки окружающим. Однако, по мнению астрологов, страсти к слухам и сплетням подвержены и многие мужчины. Они тоже не прочь посудачить о чужих делах, поэтому доверять им свои тайны категорически не рекомендуется.

Близнецы

Мужчины, рожденные под знаком Близнецов, всегда в курсе последних новостей. Они сами порой не замечают, как информация о событиях из жизни коллег, друзей или родственников идет к ним в руки из разных источников.

Казалось бы, в этом нет ничего криминального, однако есть одно “но”: уроженцы воздушного знака обожают делиться полученными сведениями со всем миром, и порой добавляют в историю такие детали и подробности, которых в реальности никогда не было.

Дева

Представители земного знака тоже не умеют держать язык за зубами. На первый взгляд может показаться, что мужчина-Дева - надежный как скала, унесет все ваши тайны с собой в могилу. Как правило, так и происходит, если не обижать уроженцев этого знака. Разгневанный Дев способен испортить репутацию своему обидчику, распустив о нем не слишком приятные слухи. А главное, делает он это настолько убедительно, что ему все верят - вот что значит безупречная репутация, которую создают себе Девы.

Скорпион

Еще один знак зодиака, под которым рождаются самые болтливые мужчины - это Скорпион. Представители водного знака привыкли находиться на самой вершине, поэтому, когда кто-то пытается потеснить их с насиженного места, прибегают к запрещенным приемам - например, начинают распускать о сопернике грязные слухи.

Чтобы поднять свой авторитет в глазах и окружающих и очернить конкурента, самый “ядовитый” знак не остановится ни перед чем - важно помнить об этом, прежде чем переходить ему дорогу.

Стрелец

Мужчина-Стрелец производит на окружающих впечатление рубахи-парня, который уж точно не способен устроить какую-нибудь подлянку. Поэтому люди охотно доверяют уроженцам этого знака свои самые большие секреты… и совершают огромную ошибку, потому что Стрельцы совершенно не умеют держать язык за зубами.