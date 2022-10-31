Этим мужчинам нельзя доверять тайны: рейтинг знаков Зодиака болтунов
Мужчины этих знаков способны составить конкуренцию любой заядлой сплетнице.
Считается, что больше всех на свете любят посплетничать представительницы прекрасного пола. Школьные подружки, коллеги по работе, бабушки на скамейке - все они готовы при первой удобной возможности перемыть косточки окружающим. Однако, по мнению астрологов, страсти к слухам и сплетням подвержены и многие мужчины. Они тоже не прочь посудачить о чужих делах, поэтому доверять им свои тайны категорически не рекомендуется.
Близнецы
Мужчины, рожденные под знаком Близнецов, всегда в курсе последних новостей. Они сами порой не замечают, как информация о событиях из жизни коллег, друзей или родственников идет к ним в руки из разных источников.
Казалось бы, в этом нет ничего криминального, однако есть одно “но”: уроженцы воздушного знака обожают делиться полученными сведениями со всем миром, и порой добавляют в историю такие детали и подробности, которых в реальности никогда не было.
Дева
Представители земного знака тоже не умеют держать язык за зубами. На первый взгляд может показаться, что мужчина-Дева - надежный как скала, унесет все ваши тайны с собой в могилу. Как правило, так и происходит, если не обижать уроженцев этого знака. Разгневанный Дев способен испортить репутацию своему обидчику, распустив о нем не слишком приятные слухи. А главное, делает он это настолько убедительно, что ему все верят - вот что значит безупречная репутация, которую создают себе Девы.
Скорпион
Еще один знак зодиака, под которым рождаются самые болтливые мужчины - это Скорпион. Представители водного знака привыкли находиться на самой вершине, поэтому, когда кто-то пытается потеснить их с насиженного места, прибегают к запрещенным приемам - например, начинают распускать о сопернике грязные слухи.
Чтобы поднять свой авторитет в глазах и окружающих и очернить конкурента, самый “ядовитый” знак не остановится ни перед чем - важно помнить об этом, прежде чем переходить ему дорогу.
Стрелец
Мужчина-Стрелец производит на окружающих впечатление рубахи-парня, который уж точно не способен устроить какую-нибудь подлянку. Поэтому люди охотно доверяют уроженцам этого знака свои самые большие секреты… и совершают огромную ошибку, потому что Стрельцы совершенно не умеют держать язык за зубами.
В разгар веселья они вполне способны во всеуслышание рассказать какую-нибудь веселую, на их взгляд, история, которая приключилась с вами и о которой вы просили Стрельца никому не рассказывать.