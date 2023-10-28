Этим мужчинам нельзя доверять тайны: болтуны и сплетники

Принято считать, что сплетни интересуют в первую очередь представительниц прекрасного пола. Именно они готовы часами висеть на телефоне, обсуждая свежие слухи, или перемывать косточки знакомым за чашечкой кофе с подругой. Однако парни тоже могут быть теми еще болтунами. Эксперты в сфере эзотерики назвали три мужских имени, обладатели которых не умеют хранить секреты и не прочь узнать эксклюзивную информацию из чужих уст.

Близнецы

Мужчины, рожденные под покровительством Меркурия, жаждут знать все новости. Причем речь идет не только о том, что происходит во всем мире, но и о делах родственников, друзей и коллег. Когда с Близнецами делятся подробностями своей личной жизни, они обращаются в слух и жадно впитывают всю информацию.

Все было бы замечательно, если бы представители воздушной стихии не делились «эксклюзивом» со всеми окружающими.

Близнецов хлебом не корми – дай рассказать чужие секреты всему свету. Ссориться с ними по этому поводу бесполезно – уроженцы знака будут каяться и просить прощения, но спустя время ситуация повторится вновь.

Дева

«Сама надежность», – вот что думают окружающие, глядя на строгого и солидного мужчину-Деву. Кажется, что им, как высокопрочному сейфу, можно доверить абсолютно все. Однако не стоит забывать о том, что внешность обманчива. Представители земной стихии отнюдь не такие честные и благородные, какими могут показаться на первый взгляд.

Мужчины-Девы не брезгуют сплетнями, особенно когда это приносит им выгоду.

Уроженцы знака тщательно собирают информацию о своих соперниках, а потом распространяют «жареные» факты, чтобы насолить им и получить преимущество. Поэтому астрологи советуют не доверять Деве так уж безоговорочно.

Стрелец

«Давай, рассказывай, что случилось, легче станет», – подбадривает приятеля мужчина-Стрелец. И тот, как на духу, выкладывает другу всю свою подноготную. Действительно, на некоторое время ему становится легче, но ровно до того момента, когда секретная информация всплывает где-нибудь в чужих разговорах.

Представители огненной стихии не умеют держать рот на замке.

Они искренне хотят помочь своим друзьям, но потом не могут удержаться от соблазна поделиться тайными сведениями с кем-нибудь еще. Как говорится, секрет, который знают двое – уже не секрет. Стрелец рано или поздно проболтается о чужих тайнах.