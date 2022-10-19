Этим именем не советуют называть девочек: его разрешили только в СССР

Имя Светлана в советские времена было одним из наиболее популярных в стране: в военные и послевоенные годы количество названных так девочек составляло почти треть от общего числа всех новорожденных. А вот до революции, как выясняется, оно было под строжайшим запретом.

Дело в том, что это имя возникло не исторически, а было придумано русскими поэтами. Самым известным из них был Василий Андреевич Жуковский, написавший балладу «Светлана» и положивший таким образом начало популярности данного имени.

А поскольку «искусственного» имени не было и не могло быть в церковном календаре и православных святцах, то священники наотрез отказывались крестить девочек, названных Светланами.

Церковным иерархам даже пришлось выпустить специальный указ, называвшийся «О запрещении наречения именем Светлана», чтобы исключить даже малейшую вероятность подобных действий. И только после революции 1917 года, когда большевики отделили церковь от государства, этот запрет был снят.

Но и сейчас некоторые эксперты не советуют называть девочек этим именем. По их мнению, его обладательницы зачастую вырастают перфекционистками, стремящимися все доводить до идеала, из-за чего в их жизни зачастую возникают проблемы.