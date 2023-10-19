Этим даром Телец наделен от рождения: жизнь с ним просто сказка

Каждый знак зодиака с колыбели наделен набором уникальных качеств. У кого-то они проявляются ярче, у кого-то - слабее, но, так или иначе, ими обладают все представители. Астрологи рассказали, какая черта свойственна всем без исключения Тельцам.

Чувство прекрасного

В представлении многих Телец - знак приземленный. Принято считать, что он мыслит исключительно в практическом ключе, а вот так называемые высокие материи - это не для него. На самом деле, конечно же, интерес к прекрасному Тельцам очень даже свойственен. Большинство представителей земной стихии можно даже назвать настоящими эстетами.

Люди, рожденные под созвездием Тельца, уделяют много внимания интерьеру своего дома. Для них важно, чтобы каждая мелочь в жилище радовала глаз, смотрелась гармонично и дорого. Кстати, средств на оформление дома уроженцы знака совершенно не жалеют - ведь это вклад в их хорошее настроение.

Телец редко обращается за помощью профессиональных дизайнеров.

Он с большим удовольствием берется за обустройство дома сам, и врожденное чувство прекрасного позволяет ему справиться с задачей на “отлично”. В дом, к оформлению которого приложил руку Телец, хочется возвращаться снова и снова.

Эта черта помогает представителю знака и в повседневной жизни. Как правило, Телец всегда выглядит с иголочки. Ему присуще превосходное чувство стиля, поэтому частенько окружающие даже обращаются к нему за “модными советами”. Телец с удовольствием их дает.

Уроженец знака не откажет и в совместном походе по магазинам. Телец любит, когда к его мнению прислушиваются, поэтому охотно станет персональным стилистом для своих друзей и близких. Лучшая награда для него - когда дорогой человек смотрит на себя в зеркало в новом образе и остается всем доволен.

Чувство прекрасного, свойственное Тельцу, проявляется не только в “прикладных” сферах вроде ремонта или подбора гардероба.

Уроженец земного знака тяготеет к искусству, ему нравится посещать галереи и музеи. Именно в стенах “храмов искусства” Телец черпает вдохновение и новые идеи.

Даже в офисе представитель знака окружает себя вещичками, которые радуют его глаз.

На его рабочем месте можно обнаружить множество уютных и эстетичных предметов, придающих уют и поднимающих настроение. Рамочки с семейными фотографиями, цветы в красивых кашпо, ежедневники - все это Телец просто обожает.