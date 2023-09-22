Этим блюдом Голубкина навсегда подкупила Миронова: готовится просто и быстро

Прославленный советский актер Андрей Миронов всю жизнь боролся с лишним весом, поэтому к питанию подходил очень внимательно. Но устоять перед изысками своей второй жены Ларисы Голубкиной он не мог, даже соблюдая диету. Артистка покорила звезду фирменным рецептом.

Из всех прочих угощений, которыми щедро потчевала мужа Лариса Ивановна, больше всего Миронов ценил голубцы. И не только он: мужчины буквально в очередь выстраивались, чтобы отведать это блюдо. А Голубкиной приходилось выбирать самую большую кастрюлю, чтобы лакомство досталось всем желающим. Секрет актрисы был прост — перед подачей она три часа томила голубцы в белом вине.

Котлеты Ларисы Ивановны Миронов тоже обожал, признавался, что они даже лучше маминых. Поразительно, что с такими кулинарными талантами жена не раскормила Андрея Александровича.