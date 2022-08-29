Этим 4 знакам Зодиака в сентябре нужно быть осторожней с деньгами: есть риск все потерять

Денежные затруднения бывают у всех, и, безусловно, оказаться в финансовой яме крайне неприятно. Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты в сфере астрологии рекомендуют прислушиваться к советам звезд - небесные светила подскажут, кому в ближайшее время нужно быть аккуратнее со своими накоплениями. В сентябре 2022 финансы будут в плачевном состоянии у четырех знаков зодиака - рассказываем, о ком идет речь.

Козерог

Представители земного знака зодиака в сентябре 2022 обнаружат, что в их кошельке практически пусто.

Причиной тому послужили многочисленные траты, сделанные Козерогами во время летнего отпуска.

Небесные светила советуют уроженцам этого знака поскрести по сусекам, опустошить все заначки и копилки, чтобы продержаться до зарплаты, а также впредь воздерживаться от соблазна скупить все сувенирные магниты в городе или стране, где проходит их отпуск.

Телец

Люди, рожденные под знаком Тельца, как правило, умеют бережно обращаться с деньгами, но даже на эту бережливую старушку бывает прорушка. Представители земного знака сами не заметили, куда и на что разошлись их кровные - то купили подарок другу на день рождения, то заняли коллеге денег в долг, то неожиданные расходы на голову свалились…

В итоге все средства куда-то утекли, и Тельцам остается только задумчиво чесать в затылке в ожидании следующей зарплаты.

Дева

Небесные светила предупреждают Дев о том, что в начале осени 2022 года им придется потратить солидную сумму. Причины на то могут быть разными - потребуется срочный ремонт в квартире, возникнет необходимость в приобретении новой вещи и так далее. Объединяет все эти причины одно - перенести их на более позднее время не получится.

Поэтому Девам в ближайшее время лучше отказаться от импульсивных или необязательных трат и приберечь средства на черный день.

Рак

Рожденных под знаком Рака в сентябре 2022 ожидают большие перемены в работе. Согласно прогнозам астрологов, есть большая вероятность попасть под сокращение или услышать от руководства неприятную фразу “мы больше не нуждаемся в ваших услугах”. Соответственно, на некоторое время представители водного знака останутся без финансовых поступлений в виде зарплаты.