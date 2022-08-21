Этим 4 знакам зодиака не удастся скрыть свою провинциальность

Огни больших городов манят людей, родившихся и выросших в провинции. Переехав в мегаполис, они стремятся побыстрее освоиться и ничем не выделяться на фоне коренных горожан. Однако получается это не у всех – некоторым провинциалам так и не удается слиться с толпой местных жителей. Астрологи портала Uznayvse назвали знаки зодиака, представители которых даже после десятка лет, прожитых в крупном городе, сохраняют замашки провинциала.

Телец

Представители земного знака из числа тех провинциалов, которые и не пытаются скрыть или замаскировать свое происхождение. Тельцы по-настоящему гордятся малой родиной и ни за что не откажутся от своих корней. Они уж точно не станут изображать из себя коренного горожанина, чтобы произвести на кого-то впечатление.

Если уроженцу весеннего знака когда-нибудь и придется умолчать о провинциальном прошлом, то точно не по собственной воле, а под влиянием обстоятельств.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, удивительно консервативны. Они с трудом принимают все новое, с подозрением относятся к различным современным явлениям, и вдвойне эти качества проявляются у Раков-провинциалов. В мегаполисе их узнать нетрудно – например, они долго и тщательно будут изучать какой-нибудь терминал или киоск самообслуживания, но так и не решатся им воспользоваться.

Слишком уж они мнительны и недоверчивы.

Стрелец

Стрельцы, появившиеся на свет в провинции, выделяются на фоне коренных горожан своей естественностью и непосредственностью. В отличие от коренных жителей мегаполиса, которых уже ничем не удивишь, они будут с изумлением и восторгом смотреть по сторонам, все фотографировать и восхищенно комментировать.

Возможно, кому-то это покажется нелепым, однако в глазах многих людей такое поведение, напротив, выглядит милым и необычным, неудивительно, что окружающие тянутся к Стрельцам.

Козерог

Уроженцы земного знака, переехав из провинции в большой город, не считают нужным подстраиваться под его правила. Вполне возможно, что простота в их поведении и суждениях могут кого-то ошарашить, однако Козероги вряд ли станут переживать по этому поводу. Представители зимнего знака считают, что окружающие должны воспринимать их такими, какие они есть, со всеми достоинствами и недостатками.