Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Денежная удача постоянно отворачивается от представителей этих знаков.
Есть знаки зодиака, которые при всем желании не могут добиться богатства, рассказали астрологи. Уроженцы этих знаков то и дело терпят фиаско на работе, сталкиваются с серьезными проблемами в бизнесе. Как будто бы само мироздание ставит им палки в колеса. Специалисты в сфере эзотерики назвали четырех представителей зодиакального круга, которым катастрофически не везет с финансами.
Рыбы
Представители водного знака очень часто живут в мире грез. Они мечтают о признании и богатстве, они видят в мечтах свою успешную и прибыльную карьеру, но рано или поздно воздушные замки рушатся, и Рыбам приходится очнуться от сна наяву.
Они оглядываются вокруг и понимают, что судьба дарила им немало шансов разбогатеть, но они слепо следовали за своими фантазиями, а на реальность не обращали внимания.
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Кроме того, Рыбы часто сомневаются, и пока они размышляют, удача успевает перейти к кому-то другому.
Козерог
Видеть в рейтинге денежных неудачников Козерога удивительно – кажется, что представители этого знака настоящие карьеристы, которые упорно двигаются вперед и добиваются материальной независимости. Все это так, однако стоит учитывать, что уроженцы земного знака нередко допускают в своем бизнесе просчеты, которые могут оказаться фатальными и привести к краху.
Из упрямства они ни за что не признают свои ошибки или некомпетентность в каком-то вопросе, и однажды это может стоить Козерогам всего их состояния.
Рак
Еще один знак зодиака, которому не суждено разбогатеть – это Рак. Представители водного знаки наделены слишком мягким и неамбициозным характером для того, чтобы уверенно и смело продвигаться вверх по карьерной лестнице. Жизнь нередко подкидывает Ракам неплохие возможности, однако они слишком боятся рисковать, долго сомневаются в себе, и в итоге удача уплывает из их рук.
Кроме того, рожденные под этим знаком бывают слишком рассеянны и невнимательны, что приводит к просчетам и большим финансовым потерям.
Весы
Весы могли бы добиться больших успехов в бизнесе и грести деньги лопатой, если бы были более смелыми и уверенными в себе. Представители знака часто подумывают подойти к руководству с разговором о повышении в должности или в окладе, однако в последнее мгновение начинают сомневаться в себе и поворачивают назад.
Неудивительно, что многие из них так и остаются всю жизнь на одной и той же зарплате.