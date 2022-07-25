Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия

Есть знаки зодиака, которые при всем желании не могут добиться богатства, рассказали астрологи. Уроженцы этих знаков то и дело терпят фиаско на работе, сталкиваются с серьезными проблемами в бизнесе. Как будто бы само мироздание ставит им палки в колеса. Специалисты в сфере эзотерики назвали четырех представителей зодиакального круга, которым катастрофически не везет с финансами.

Рыбы

Представители водного знака очень часто живут в мире грез. Они мечтают о признании и богатстве, они видят в мечтах свою успешную и прибыльную карьеру, но рано или поздно воздушные замки рушатся, и Рыбам приходится очнуться от сна наяву.

Они оглядываются вокруг и понимают, что судьба дарила им немало шансов разбогатеть, но они слепо следовали за своими фантазиями, а на реальность не обращали внимания.

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Кроме того, Рыбы часто сомневаются, и пока они размышляют, удача успевает перейти к кому-то другому.

Козерог

Видеть в рейтинге денежных неудачников Козерога удивительно – кажется, что представители этого знака настоящие карьеристы, которые упорно двигаются вперед и добиваются материальной независимости. Все это так, однако стоит учитывать, что уроженцы земного знака нередко допускают в своем бизнесе просчеты, которые могут оказаться фатальными и привести к краху.

Из упрямства они ни за что не признают свои ошибки или некомпетентность в каком-то вопросе, и однажды это может стоить Козерогам всего их состояния.

Рак

Еще один знак зодиака, которому не суждено разбогатеть – это Рак. Представители водного знаки наделены слишком мягким и неамбициозным характером для того, чтобы уверенно и смело продвигаться вверх по карьерной лестнице. Жизнь нередко подкидывает Ракам неплохие возможности, однако они слишком боятся рисковать, долго сомневаются в себе, и в итоге удача уплывает из их рук.

Кроме того, рожденные под этим знаком бывают слишком рассеянны и невнимательны, что приводит к просчетам и большим финансовым потерям.

Весы

Весы могли бы добиться больших успехов в бизнесе и грести деньги лопатой, если бы были более смелыми и уверенными в себе. Представители знака часто подумывают подойти к руководству с разговором о повышении в должности или в окладе, однако в последнее мгновение начинают сомневаться в себе и поворачивают назад.