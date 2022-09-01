Этим 4 знака Зодиака снятся вещие сны: они способны предвидеть будущее

“Ах, если бы можно было хоть на мгновение заглянуть в будущее”, - с грустью вздыхают многие люди, жалея о том, что не могут предвидеть события. Однако астрологи утверждают, что некоторым людям, появившимся на свет под определенными знаками зодиака, этот дар дан от рождения. Они обладают такой мощной интуицией, что могут предсказать будущее вплоть до мельчайших подробностей - им часто снятся вещие сны, предупреждающие о взлетах и падениях. Рассказываем, кто же в зодиакальном круге может похвастаться экстрасенсорными способностями.

Близнецы

Уроженцы воздушного знака обладают сильным шестым чувством - на каком-то интуитивном уровне они быстро понимают, хороший или плохой человек перед ними, стоит ли ему доверять или нет. Кроме того, Близнецам снятся удивительные сны, красочные и реалистичные, а нередко еще и предсказывающие ближайшее будущее.

Представители этого знака притягивают к себе удачу и могут выступать в качестве “талисмана” для своих близких и друзей.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, способны видеть людей насквозь. Они легко “считывают” истинные мотивы и мысли окружающих, их невозможно провести с помощью лести и лживых комплиментов.

В мире сновидений Раки чувствуют себя в своей стихии - им нередко снятся вещие сны.

Получив представление о событиях будущего, уроженцы водного знака могут продумать, как избежать негативных последствий или хотя бы их минимизировать и “соломки подстелить” там, где нужно.

Дева

Глядя на прагматичных и рациональных Дев, сложно поверить в то, что они наделены экстрасенсорными способностями.

Однако представители земного знака и сами зачастую не подозревают о своих талантах, предпочитая думать, что дело не в великолепно развитом шестом чувстве, а в их смекалке и умении просчитывать все наперед.

Астрологи рекомендуют прислушиваться к словам и советам Дев - они действительно могут подсказать, как лучше поступить в той или иной ситуации.

Водолей

Представители воздушного знака могли бы легко пройти кастинг на “Битву экстрасенсов” - настолько мощными эзотерическими способностями они обладают. Водолеям вещие сны снятся настолько часто, что они почти не удивляются, когда приснившиеся события начинают происходить наяву.