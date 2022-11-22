Этим 3 знакам Зодиака не стоит попадаться под горячую руку: проверьте себя в списке «избранных»

Порой справиться со своими эмоциями бывает сложно. Обида, гнев, раздражение - любые негативные чувства трудно сдерживать, но большинство людей успешно с этим справляется. Правда, есть и исключения из правил - некоторые леди и джентльмены способны устроить сцену буквально на ровном месте. Чтобы не попасться под горячую руку, их следует обходить стороной. Выяснить, с какими людьми лучше не связываться, поможет астрология - специалисты назвали знаки зодиака, которым управление гневом дается тяжелее всего.

Овен

Со стороны представители огненного знака кажутся самим добродушием. Веселые и остроумные ребята, которые всегда в центре внимания окружающих - кажется, что может пойти не так? На самом деле еще как может. Стоит кому-то из присутствующих как-нибудь неправильно пошутить или произнести фразу, которая заденет Овна за живое, как катастрофы не избежать. Уроженцы этого знака реагируют молниеносно, в лучшем случае они обрушивают на обидчика поток брани, в худшем - набрасываются с кулаками.

Самое главное, предугадать, что именно приведет Овна в ярость, невозможно - все триггеры известны только ему самому.

Близнецы

О двойственной и противоречивой натуре этого знака ходят целые легенды. Настроение Близнецов действительно меняется не по дням, а по часам, не по часам, а по минутам. В одно мгновение представители воздушного знака смеются на всю округу над какой-нибудь шуткой, а уже через пару секунд ссорятся с окружающими и заливаются слезами. Впрочем, порой раздраженные чем-нибудь Близнецы могут вымещать негативные эмоции с помощью манипуляций.

Они получают подлинное удовольствие, когда дергают людей за ниточки, словно послушных марионеток. А самое интересное заключается в том, что окружающие даже не всегда это замечают.

Скорпион

Уроженцы водного знака не скандалят - они устраивают такое масштабное трагическое представление, что лучшие актеры и режиссеры нервно курят в сторонке. Недовольный Скорпион вряд ли станет топать ногами и кричать, каждый его жест, каждая интонация будут тщательно продуманы и должным образом впечатлят окружающих. Как и Близнецы, представители этого знака часто прибегают к интригам и манипуляциям, они обожают наблюдать за тем, как люди ведутся на их уловки и ссорятся между собой.