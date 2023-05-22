Этикет больше не на стороне женщин: вы точно не согласитесь жить по новым правилам

Пока женщины думают, что семимильными шагами идут к эмансипации и феминизму, им закручивают гайки там, где они не ждут. На дам ополчились правила этикета! Какие-то из них устарели, какие-то претерпели неприятные метаморфозы, а какие-то и вовсе обратились против сильных и независимых леди.

Настало время платить по счетам.

Еще совсем недавно в мире господствовали светлые времена, когда было принято мужчине платить за женщину в ресторане или кафе. Но все в прошлом. И это не «мужик измельчал», вовсе нет. Просто нынешние правила этикета диктуют совсем другую «моду».

Теперь платит тот, кто приглашает. А если свидание получилось спонтанным и незапланированным, то счет, даже крупный, придется разделить пополам, как пишет Cheapism. И, кстати, согласно опросам, европейки крайне быстро привыкли к таким изменениям и на судьбу вовсе не в обиде. В отличие от россиянок, которых этикетное нововведение раздражает до глубины души.