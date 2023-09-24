Этих звезд советского кино Гайдай называл негодяями: узнаете причину и удивитесь

Поработать с Леонидом Гайдаем мечтали многие актеры. Для исполнителей ролей фильмы постановщика становились началом звездной карьеры. Но вот выдержать его трудный характер могли не все.

Даже со своими фаворитами режиссер часто ссорился. Например, недопонимание между Гайдаем и Юрием Никулиным произошло перед съемками ленты «Иван Васильевич меняет профессию»: актер наотрез отказался от предложенной главной роли, чем обидел постановщика.

Светлане Светличной режиссер не доверил озвучку героини в «Бриллиантовой руке». Точно так же он поступил и с Натальей Варлей в «Кавказской пленнице». А с капризным Евгением Моргуновым Гайдай принципиально решил больше не работать. Своего любимчика Андрея Миронова режиссер не смог простить за то, что тот снялся в «12 стульях» Марка Захарова.

При этом артисты, с которыми постановщик был в плохих отношениях, захотели его тепло поздравить с днем рождения. В 1977 году они приняли участие в шутливом мюзикле «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика».

Гайдай был тронут таким вниманием звезд. Он долго смеялся над картиной с участием Светличной, Моргунова и Варлей, а потом в шутку назвал всех причастных к ней негодяями.