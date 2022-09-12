Этих знаменитых киногероев 70-х могли полюбить лишь советские женщины

Советские хиты 70-х до сих пор каждый год пересматривают зрители по всей России. Но далеко не все киногерои уже соответствуют ожиданиям современных женщин. В Сети выбрали персонажей, полюбить которых могли только представительницы прекрасного пола полвека назад.

Например, Женя Лукашин из картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» нынешних зрительниц просто раздражает своей безответственностью и нежеланием принимать важные решения. По их мнению, променять яркого и успешного Ипполита на «маменькиного сынка», который не может контролировать выпитое, было большой ошибкой.

Не нравится многим пользователям и другой герой Андрея Мягкова — Новосельцев из фильма «Служебный роман». К его отрицательным чертам относят излишнюю робость и бесхарактерность. И, возможно, преобразившаяся Людмила Прокофьевна вскоре встретила бы более достойного мужчину. Антипатию в Сети вызывает и Георгий Иванович из мелодрамы «Москва слезам не верит». Его считают самовлюбленным нарциссом, тираном и шовинистом.