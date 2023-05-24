Этих советских актрис боготворили на Западе, но они остались на родине: список впечатляет

Это сейчас российские актрисы считаются нежелательными персонами на Западе. В СССР было совсем наоборот. Некоторых представительниц актерской профессии не просто любили за границей. Их буквально боготворили, умоляя об эмиграции. Правда, гражданок Союза оказалось не так-то просто переманить. И они остались верны своей стране. Но за океаном любить меньше их не стали.

Татьяна Самойлова

Актрису на Западе величали по-королевски. Сравнение польстило бы кому угодно. За границей советскую актрису называли русской Брижит Бардо. И неспроста. Красоте Самойловой и ее таланту завидовали миллионы.

Надежда Румянцева

Эта актриса обрела мировую славу не благодаря красоте, а благодаря незаурядному комедийному таланту. Ей тоже дали прозвище. Менее «женское», но не менее ценное. Румянцеву звали русским Чаплиным.

Жанна Прохоренко

Актриса разбила сердца сотням тысяч фанатов из-за океана. Причем иностранцев покорила не красота Прохоренко, не ее яркость и характерность. Славу за рубежом она обрела благодаря своей естественности, которой в тот период могли похвастаться далеко не все актрисы.