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Этих советских актрис боготворили на Западе, но они остались на родине: список впечатляет

24 мая 2023 13:30
Этих советских актрис боготворили на Западе, но они остались на родине: список впечатляет

У советских режиссеров было множество «поводов» для гордости.

Это сейчас российские актрисы считаются нежелательными персонами на Западе. В СССР было совсем наоборот. Некоторых представительниц актерской профессии не просто любили за границей. Их буквально боготворили, умоляя об эмиграции. Правда, гражданок Союза оказалось не так-то просто переманить. И они остались верны своей стране. Но за океаном любить меньше их не стали.

Татьяна Самойлова

Актрису на Западе величали по-королевски. Сравнение польстило бы кому угодно. За границей советскую актрису называли русской Брижит Бардо. И неспроста. Красоте Самойловой и ее таланту завидовали миллионы.

Надежда Румянцева

Этих советских актрис боготворили на Западе, но они остались на родине: список впечатляет

Эта актриса обрела мировую славу не благодаря красоте, а благодаря незаурядному комедийному таланту. Ей тоже дали прозвище. Менее «женское», но не менее ценное. Румянцеву звали русским Чаплиным.

Жанна Прохоренко

Этих советских актрис боготворили на Западе, но они остались на родине: список впечатляет

Актриса разбила сердца сотням тысяч фанатов из-за океана. Причем иностранцев покорила не красота Прохоренко, не ее яркость и характерность. Славу за рубежом она обрела благодаря своей естественности, которой в тот период могли похвастаться далеко не все актрисы.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Непридуманная история», 1963
Ксения Куртукова
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