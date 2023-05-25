Этих советских актеров не брали в театральные вузы, а теперь они легенды: вот так поворот

Современные школьники плевать хотели на высшее образование. И в свете нынешних реалий в их лени есть смысл. Сейчас ценность высшего образования сильно снизилась, а зарабатывать хорошие деньги можно и со средним специальным.

В СССР же отсутствие «вышки» порицалось и осуждалось. Добиться чего-то без соответствующего образования было фактически невозможно. Но кое-кому это все же удалось.

Юрию Яковлеву, например, на вступительных экзаменах в театральный вынесли смертный приговор. И это был сам Владимир Этуш. Жесткая фраза «На завод!» могла стать роковым вердиктом, если бы не упорство начинающего артиста. К слову, до провала в «Щуке» Яковлев успел провалиться еще и в ГИТИСе. Но стать великим артистом ему все это не помешало.

Поступление в Школу-студию МХАТ обернулось для Инны Чуриковой горькими слезами. Над будущей звездой в лицо посмеялись экзаменаторы. И зря. Чурикова сумела доказать всем злопыхателям, чего она стоит на самом деле.

Ирина Муравьева испытала максимальное унижение на вступительных экзаменах в Школе-студии МХАТ, где над ней поиздевались гораздо более изощренно, чем над Инной Чуриковой. Будущую главную артистку СССР попросили показать зубы и, увидев ее рот, дали жесткий отказ. Скорее всего, комиссия многие годы жалела о случившемся. Но время назад уже не вернуть.