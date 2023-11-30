Этих слов нет в русском языке: постоянно их слышите из-за неучей

Русский язык настолько великий и могучий, что даже носителям порой непросто с ним совладать. Многие россияне используют в своем лексиконе слова, которых никогда не существовало.

Например, неучи любят говорить слово «консервы» в единственном числе, превращая их в «консерву». И это грубая ошибка. Также неверно употребляется слово «простыня», которая вдруг стала «простынью».

Отдельного внимания заслуживает неправильный «друшлаг». Возможно, так произносить «дуршлаг» гораздо легче, но все же неправильно. Вывернули и слово «табуретка»: часто его можно услышать в варианте «тубаретка».

Исказили и любимую детьми «мозаику», обозвав ее «мозайкой». По аналогии всего одна буква делает слово «конфорка» неверным: нередко его произносят как «комфорка».

И завершает рейтинг коварных словечек прилагательное «кипельно-белый». Есть единственно верный вариант — «кипенно-белый», образованный от слова «кипень», что значит белая пена на поверхности.