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Этих сиамских близнецов чудом разделили в СССР: как спустя 33 года живут девушки

26 ноября 2022 06:30
Этих сиамских близнецов чудом разделили в СССР: как спустя 33 года живут девушки

Нашли свое место в жизни.

Дайва и Бронюс из советской Литвы с нетерпением ждали появления первенца, но каково же было удивление супругов, когда на свет появились две девочки – да и еще и со сросшимися головами. Маме сразу предложили отказаться от дочек, но она твердо решила вырастить близняшек, которых назвали Вилия и Виталия.

Семье помог светила медицины – нейрохирург Александр Коновалов.

Специалист констатировал, что мозговые структуры девочек не срослись, к тому же, у них были отдельные кровеносные системы – а значит, шанс на разделение есть. Правда, никто не давал гарантий, что обе сестры выживут. К счастью, операция прошла успешно – и в два года девочки были разделены. Сестры Вилия и Виталия росли совершенно здоровыми – правда, у обеих были несколько деформированы головы и остались залысины на месте срастания. В 2015 году девушки появились на российском телевидении – им нарастили волосы и теперь близнецы чувствовали себя намного увереннее. Сегодня Вилии и Виталии 33 года. Сестры окончили школу и получили высшее образование. Девушки живут в Вильнюсе и работают в книжной сети. Ни Вилия, ни Виталия пока не нашли своих спутников жизни.

Этих сиамских близнецов чудом разделили в СССР: как спустя 33 года живут девушки

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Фото: кадр из телепередачи "Прямой эфир" (2011)
Алла Новикова
Алла Новикова
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