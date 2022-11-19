Этих сцен не было в «Иван Васильевич меняет профессию»: кто помог Гайдаю сделать фильм культовым
За дело взялся профессионал.
Главные роли в культовой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» должны были исполнить совсем другие актеры. Сыграть Ивана Грозного и управдома Буншу предстояло Юрию Никулину, а в роли Жоржа Милославского Гайдая видел Андрея Миронова. В фильме в итоге снялись Юрий Яковлев и Леонид Куравлев – и последний стал настоящим бриллиантом картины.
Куравлев постоянно импровизировал и придумывал сцены, которых не было в сценарии.
В перерывах между съемками актер курил сигареты «Мальборо» — и именно это подтолкнуло режиссера вставить в фильм сцену, где Милославский использует пачку как микрофон в кремлевских палатах.
Эпизод с авторучкой – также дело рук Леонида Куравлева. Эту ручку со сменяемой картинкой Куравлев носил на съемки, чтобы позабавить коллег.
Подарил Куравлев своему герою и несколько крылатых фраз – именно актер придумал добавить к словам
«Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!» уточнение «Если они у вас, конечно, есть».