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Этих сцен не было в «Иван Васильевич меняет профессию»: кто помог Гайдаю сделать фильм культовым

19 ноября 2022 21:00
Этих сцен не было в «Иван Васильевич меняет профессию»: кто помог Гайдаю сделать фильм культовым

За дело взялся профессионал.

Главные роли в культовой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» должны были исполнить совсем другие актеры. Сыграть Ивана Грозного и управдома Буншу предстояло Юрию Никулину, а в роли Жоржа Милославского Гайдая видел Андрея Миронова. В фильме в итоге снялись Юрий Яковлев и Леонид Куравлев – и последний стал настоящим бриллиантом картины.

Куравлев постоянно импровизировал и придумывал сцены, которых не было в сценарии.

В перерывах между съемками актер курил сигареты «Мальборо» — и именно это подтолкнуло режиссера вставить в фильм сцену, где Милославский использует пачку как микрофон в кремлевских палатах.

Эпизод с авторучкой – также дело рук Леонида Куравлева. Эту ручку со сменяемой картинкой Куравлев носил на съемки, чтобы позабавить коллег.

Подарил Куравлев своему герою и несколько крылатых фраз – именно актер придумал добавить к словам

«Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!» уточнение «Если они у вас, конечно, есть».

Фото: кадры из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Алла Новикова
Алла Новикова
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