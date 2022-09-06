Этих героинь из советских хитов мужчины не взяли бы в жены, а ведь они красавицы

В фильмах советского кинематографа зрители смогли увидеть немало ярких женских персонажей. Но, как выяснилось, далеко не каждый мужчина готов был закрутить роман с одной из подобных героинь. Как призналась автор Дзен-канала «В ДЕТАЛЯХ. О кино», ее муж, например, безжалостно раскритиковал первых красавиц советского кино.

Надя из «Иронии судьбы» показалась ему слишком легкомысленной и занудной, при этом совершающей странные поступки. А Наташа из «Будьте моим мужем» оттолкнула своей взбалмошностью и способностью устроить скандал на пустом месте. Не очень адекватной показалась мужчине и жизнерадостная Марианна из «Полосатого рейса». По его мнению, при проблемах в отношениях она начинает мстить и вредить возлюбленному. А Света из «Большой перемены» постоянно цепляется и придирается к мужу, словно стесняясь его. Пользователи Сети в комментариях предложили еще несколько «кошмарных» жен из советских хитов.