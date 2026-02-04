Этих 5 актёров из сериала "Пёс" уже нет в живых (кое-кто не дожил даже до 30)

Сериал «Пёс» о приключениях опытного сыщика Макса и его четвероногого напарника завоевал любовь миллионов зрителей.

Проект продержался в эфире шесть сезонов, и за это время в нём успели сняться десятки артистов. Увы, не всех из них ждала долгая и счастливая жизнь.

Марина Куклина много лет работала в телевизионной индустрии и успела сыграть более 50 ролей в различных сериалах. Засветилась актриса и в «Псе». К сожалению, эта работа оказалась одной из последних в её карьере — в 2019 году 33-летней артистки не стало.

Тарасу Мельничуку, задействованному в первом сезоне, судьба отмерила ещё более короткий срок. Перспективный молодой актёр скончался от острого лейкоза в возрасте 27 лет.

Игоря Назарова поклонники проекта могли запомнить по второму сезону. За плечами артиста было 67 работ в кино и на телевидении. 43-летний Назаров наверняка снялся бы ещё во многих проектах, однако в 2020 году он скоропостижно скончался.

В отличие от коллег, Виктору Демерташу досталась крупная роль — он воплотил на экране персонажа по прозвищу Бутон. На протяжении всей жизни артист активно снимался в фильмах и сериалах. Он ушёл из жизни в 2019 году в возрасте 72 лет.

Нет на свете и пса Графа, исполнившего главную роль в сериале. Немецкая овчарка прожила долгих 10 лет и помимо «Пса» успела сняться в другом популярном проекте — «Возвращении Мухтара».