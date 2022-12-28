Эти звуки пробирают до дрожи: как на самом деле создается рык динозавров в кино

Создание звуков в кино — отдельный трудоемкий процесс, особенно если речь идет о чем-то редком и эксклюзивном. Например, о рыке динозавров.

Прежде чем научиться искусно демонстрировать крики разъяренного птеродактиля или тираннозавра на экране, киношникам пришлось поломать голову. Дело осложнилось тем, что никто в этом мире не в курсе, как звучал подобный рык в реальности. Но находчивым создателям «Парка Юрского периода» удалось выкрутиться. Они решили обратиться к живой природе, точнее, к представителям фауны.

Так, тираннозавра в картине озвучивал миниатюрный джек-рассел-терьер. Его «рык» тщательно обработали и присвоили огромному чудовищу. А жуткий рев монстра — это замедленный звук, издаваемый слоненком. С велоцирапторами помогли дальние родственники динозавров — старые добрые черепашки. Создатели картины застукали парочку особей за самым интимным процессом, сделали аудиозапись и присвоили «голоса» обитателям своего парка. Об этом пишет издание Vulture .

Очевидно, что после таких занятных откровений фильм будет смотреться немного иначе.