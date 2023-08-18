Эти звезды «Сватов» оказались родственниками: будете удивлены

В первых двух сезонах «Сватов» роль Жени Ковалевой исполнила Ульяна Иващенко. Девочка покорила и коллег, и зрителей своей детской непосредственностью и яркой харизмой. Но далеко не все зрители догадывались, что на съемочной площадке ей помогала мама.

Дело в том, что кастинг в «Сваты» прошла и родственница юного дарования Инна Королева. Она появляется в роли Марии Ковалевой-Будько, дочери одного из главных героев сериала.

Инна поддерживала свою наследницу во всем. А после того, как Ульяна перестала сниматься в проекте, вновь вернулась в «Сваты». Ее героиню можно увидеть с четвертого по седьмой сезоны шоу. Ульяна также продолжила покорять шоу-бизнес, но сконцентрировалась на дубляже. Именно ее голосом говорят герои, например, «Приключений Паддингтона», «Маленького принца» и «Идеального пациента».