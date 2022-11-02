Эти зверские обычаи гарема турки побоялись показать в «Великолепном веке»

От того, что творилось там на самом деле, кровь может застыть в жилах почти у любого.

О том, какие нравы царили в гаремах Османской империи, многие люди судят по знаменитому турецкому сериалу «Великолепный век». Именно его зрители зачастую считают ценным источником информации о том, как жили наложницы турецких султанов. Однако, если бы они знали о том, что происходило в гаремах на самом деле, то наверняка пришли бы в ужас.

Например, сценаристы «Великолепного века» сознательно пошли на искажение истории, показав всех наложниц Сулеймана I взрослыми и вполне зрелыми женщинами. На самом же деле немалое число фавориток того или иного падишаха составляли совсем юные девочки от 12 до 14 лет, которых просто забирали из семьи и уже в неволе начинали учить обольщению.

Фактически имела место торговля детьми, ведь многие родители радовались тому, что их дочь окажется приближена к султану, а возможно, и станет матерью его наследника — шехзаде.

За кадром сериала осталась и жуткая привычка многих султанов убивать своих провинившихся любовниц, помещая их связанными в мешки, полные змей. Создатели «Великолепного века» решили, что подобное может нанести зрителям психологическую травму.