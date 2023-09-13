Эти знаки Зодиака ждет карьерный рост в конце осени 2023: вы среди счастливчиков?
Астрологи рассказали, кто взойдет вверх по карьерной лестнице.
Когда человек прекрасно справляется со своими рабочими обязанностями, логично ожидать, что однажды руководство предложит ему долгожданное повышение. Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых уже скоро окажутся в новой должности.
Овен
Звезды обещают представителям водного знака успехи на профессиональном поприще. Вполне возможно, что в конце осени Овна ждет судьбоносное деловое знакомство, которое изменит его жизнь в лучшую сторону. Человек, с которым жизнь сведет представителя знака, поможет справиться с возникшими ранее трудностями и улучшить свое положение на работе.
Кроме того, осенью огненный знак ждет долгожданное повышение.
Овен долго и упорно работал, в том числе над самим собой, поэтому его назначение на более высокую должность ни у кого не вызовет удивления. Как прирожденный лидер, Овен сделает все для того, чтобы оправдать доверие руководства и стать для своих подчиненных уважаемым и авторитетным шефом.
Дева
Астрологи говорят, что осень 2023 - благоприятное время для карьерного развития Девы. У представителей земной стихии будет много работы, но бояться ее не стоит - объем хоть и будет впечатляющим, но справится с ним Дева играючи. Возможно, именно этот момент станет поворотным и руководство поймет, насколько ценный сотрудник перед ними.
Велика вероятность отправиться в командировку с важными поручениями от начальства.
Если Дева благополучно пройдет проверку (а звезды обещают, что именно так все и случится), то уже в конце октября или ноябре ее можно будет поздравить с новой должностью. Работа принесет представителям знака не только удовлетворение, но и солидный доход.
Рыбы
Рыбы - новаторы, им в голову постоянно приходят какие-нибудь идеи. Некоторым они кажутся безумными, но на самом деле астрологи советуют водному знаку не стесняться и смело идти к руководству со своими предложениями. Есть вероятность, что одна из идей придется шефу по душе и поможет ему разглядеть скрытый в Рыбах потенциал.
Карьера водного знака пойдет в гору в конце осени 2023, примерно в конце ноября.
Обстоятельства будут складываться для Рыбы самым благоприятным образом. Повышение по карьерной лестнице, щедрое денежное вознаграждение за труды и прочие “плюшки” станут для этого знака едва ли не самым главным подарком судьбы накануне Нового года.