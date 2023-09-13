Эти знаки Зодиака ждет карьерный рост в конце осени 2023: вы среди счастливчиков?

Когда человек прекрасно справляется со своими рабочими обязанностями, логично ожидать, что однажды руководство предложит ему долгожданное повышение. Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых уже скоро окажутся в новой должности.

Овен

Звезды обещают представителям водного знака успехи на профессиональном поприще. Вполне возможно, что в конце осени Овна ждет судьбоносное деловое знакомство, которое изменит его жизнь в лучшую сторону. Человек, с которым жизнь сведет представителя знака, поможет справиться с возникшими ранее трудностями и улучшить свое положение на работе.

Кроме того, осенью огненный знак ждет долгожданное повышение.

Овен долго и упорно работал, в том числе над самим собой, поэтому его назначение на более высокую должность ни у кого не вызовет удивления. Как прирожденный лидер, Овен сделает все для того, чтобы оправдать доверие руководства и стать для своих подчиненных уважаемым и авторитетным шефом.

Дева

Астрологи говорят, что осень 2023 - благоприятное время для карьерного развития Девы. У представителей земной стихии будет много работы, но бояться ее не стоит - объем хоть и будет впечатляющим, но справится с ним Дева играючи. Возможно, именно этот момент станет поворотным и руководство поймет, насколько ценный сотрудник перед ними.

Велика вероятность отправиться в командировку с важными поручениями от начальства.

Если Дева благополучно пройдет проверку (а звезды обещают, что именно так все и случится), то уже в конце октября или ноябре ее можно будет поздравить с новой должностью. Работа принесет представителям знака не только удовлетворение, но и солидный доход.

Рыбы

Рыбы - новаторы, им в голову постоянно приходят какие-нибудь идеи. Некоторым они кажутся безумными, но на самом деле астрологи советуют водному знаку не стесняться и смело идти к руководству со своими предложениями. Есть вероятность, что одна из идей придется шефу по душе и поможет ему разглядеть скрытый в Рыбах потенциал.

Карьера водного знака пойдет в гору в конце осени 2023, примерно в конце ноября.

Обстоятельства будут складываться для Рыбы самым благоприятным образом. Повышение по карьерной лестнице, щедрое денежное вознаграждение за труды и прочие “плюшки” станут для этого знака едва ли не самым главным подарком судьбы накануне Нового года.