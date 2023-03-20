Эти знаки Зодиака ждет карьерный рост в апреле 2023: вы среди счастливчиков?

Большинство людей, ступающих на карьерный путь, лелеют в душе надежду однажды дорасти до должности руководителя. Эффективная и продуктивная работа на благо компании, безусловно, является ключевым фактором при достижении этой цели, однако, по мнению астрологов, восхождения вверх по карьерной лестнице способствует также расположение звезд. Каждый месяц мироздание дарит шансы на успех в работе представителям тех или иных знаков. Специалисты выяснили, кому повезет в апреле 2023.

Дева

Представители земного знака наступившей весной будут в почете у руководства. Все дело в том, что дадут о себе знать результаты плодотворной работы в прошлом году - Девы были очень эффективными сотрудниками.

Вполне возможно, что предыдущие успехи вкупе с нынешней инициативностью и работоспособностью наведут начальство на мысль о повышении Девы.

Еще бы, такой прекрасный сотрудник должен занимать соответствующее положение в офисе.

Когда поступит предложение о смене статуса Дева может растеряться от неожиданности. Однако опасаться нечего - звезды говорят, что уроженцы земного знака справятся с новой работой на отлично.

Стрелец

Весна 2023 года станет для Стрельцов временем кардинальных жизненных перемен - как в личных отношениях, так и в карьере. Огненный знак давно хотел реализовать свой потенциал - и такой шанс ему представится.

Несмотря на то, что Стрелец предпочитает действовать своими силами, звезды не советуют отказываться от посторонней помощи. Протекция начальства сейчас будет совершенно нелишней.

Есть вероятность, что многие представители знака попрощаются со своей скромной должностью и перейдут на более солидную - возможно, в другой отдел или филиал. Зарплата Стрельца вырастет в разы.

Рыбы

Звезды говорят о том, что уроженцы водной стихии в апреле 2023 смогут воплотить в жизнь все, о чем раньше могли только мечтать. В частности, сбудутся и их грезы о повышении по службе.

Рыб нельзя назвать амбициозным знаком, восхождение вверх по карьерной лестнице для них не столько способ возвыситься и получить власть, сколько стремление обеспечить себя и своих близких.

Вместе с должностью значительно вырастет и заработная плата Рыб. Поэтому представители знака могут не беспокоиться о своем будущем - в грядущем апреле им удастся занять самое выгодное местечко под солнцем.