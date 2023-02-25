Эти знаки Зодиака являются самыми сильными по восточному календарю

В восточном календаре у каждого года есть особое животное-покровитель. Оно не только оказывает влияние на события, которые произойдут в течение этих двенадцати месяцев, но и дарит определенные качества людям, рожденным в этот период. По словам астрологов, некоторые знаки получили от животных - символов года особую силу духа и качества, помогающие стойко выдержать любые испытания.

Змея

Люди, рожденные под знаком Змеи, наделены невероятной мудростью и витальной силой. Они не боятся тяжелых испытаний судьбы, а встречают их смело и достойно.

Больше всего на свете представители этого знака дорожат своей независимостью. Поэтому они не позволяют обстоятельствам сломать себя, сделать слабыми и уязвимыми.

Если Змея поставила себе какую-то цель, можно не сомневаться в том, что она непременно ее достигнет. Врожденные хитрость, упорство и ум помогут ей в осуществлении планов.

Ради исполнения своей мечты этот знак готов принести какие-то жертвы. Но при этом касаться они будут исключительно Змеи, а не окружающих.

Петух

Под знаком Петуха появляются на свет люди с необыкновенно мощной энергетикой. На фоне окружающих они выделяются харизмой, упорством, уверенностью в себе и своих силах.

Представители этого знака сами часто ставят себе высокую планку, а потом усиленно работают над собой, чтобы ей соответствовать. Стоит признать, что у них это прекрасно получается.

Петух настолько хорошо справляется с трудностями, что нередко слышит в свой адрес комплименты по этому поводу. Сам же он не видит в этом ничего необычного и не мнит себя суперменом.

Конечно, в душе уроженцы этого знака могут тяжело переживать, однако виду никогда не покажут. Вопреки невзгодам внешне они остаются стойкими, как крепость.

Бык

Все, кто родился под знаком Быка, могут похвастаться невероятной силой воли и духа. Порой, глядя на них, окружающие задаются вопросом: а это вообще человек, не киборг?

Разумеется, представители этого знака - обычные люди из плоти и крови, которым не чужды переживания. Но они умеют направлять их в нужное русло и действовать, а не ныть.

Бык презирает тех, кто только жалуется на свою судьбу, но не делает ничего, чтобы ее изменить. Сам он готов пахать день и ночь, чтобы воплотить мечты в реальность.

Ответственный, открытый, готовый помочь - так коротко можно охарактеризовать представителей этого знака.