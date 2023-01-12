Эти знаки Зодиака влюбятся по уши в начале 2023 года: судьбоносная встреча

Символом наступившего 2023 года является Черный Водяной Кролик. Уютный и пушистый зверек считается покровителем семейных уз и любовных отношений, поэтому неудивительно, что последующие двенадцать месяцев будут благоприятными для создания пары или укрепления брачного союза. Одиноким знакам зодиака Водяной Кролик сулит судьбоносную встречу уже в начале года. Рассказываем, кто же ощутит все прелести влюбленности в самом скором времени.

Овен

“Любовь нечаянно нагрянет”, - поется в известной песне.

Именно так произойдет с Овнами, которых стрела Купидона настигнет совершенно внезапно. Небесные светила говорят, что судьбоносная встреча может произойти в любой момент, поэтому уроженцам огненного знака необходимо быть наготове. При знакомстве с представителем противоположного пола необходимо чутко прислушиваться к себе: быть может, это именно тот человек, которого Овен ждал всю жизнь.

Телец

Тельцы привыкли к спокойной и размеренной жизни, но в 2023 году ее темп значительно увеличится. Все дело в том, что представители земного знака окажутся главными героями головокружительной лав-стори. После знакомства с тем самым человеком Тельцы почувствуют такой приток вдохновения и энергии, что, несмотря на свою обычную стеснительность, сделают первый шаг и ничуть не пожалеют об этом.

Ведь вспыхнувшая симпатия непременно будет взаимной и подарит обоим настоящую сказку.

Лев

У эффектных Львов и так нет отбоя от поклонников, а в 2023 году их популярность у противоположного пола возрастет в разы. Астрологи говорят, что среди новых знакомых обязательно будет тот, кто заставит сердечко биться быстрее, главное - не пропустить его в потоке людей, с которым Льву приходится сталкиваться ежедневно. Впрочем, если искра возникнет, судьба сведет их вместе снова.

Вполне возможно, что ради обретенной любви уроженцы огненного знака решатся на переезд в другой город или страну.

Водолей

Еще один знак зодиака, который в ближайшие месяцы наступившего года имеет все шансы встретить настоящую любовь - это Водолей. По словам астрологов, представителям воздушного знака не стоит сидеть и ждать у моря погоды. В данном случае Водолею придется потрудиться, чтобы заполучить свое счастье. Обычно он выжидает, чтобы понравившийся человек сам сделал первый шаг, но в 2023 году стоит проявить инициативу и взять телефончик у нового знакомого. Приятное общение вскоре перерастет в нечто большее.