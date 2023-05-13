Эти знаки Зодиака влюбляют в себя с первого взгляда: возможно, вы уже в них влюблены

К ним тянет словно магнитом. С ними хочется находиться рядом, чтобы купаться в их светлой и теплой энергетике. В них влюбляешься моментально, с первого же взгляда, а потом не можешь забыть. По наблюдениям астрологов, такие люди чаще всего появляются на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, кто же они, самые располагающие к себе люди в зодиакальном круге.

Телец

Спокойный, уравновешенный, уютный - так могут коротко охарактеризовать Тельца люди, только что с ним познакомившиеся. Этот земной знак привлекает к себе окружающих внутренним светом, - не жарким пламенем, о которое можно обжечься, а мягким и приятно согревающим. Хочется остаться рядом с ним и наслаждаться его обществом.

Планетой-покровителем этого знака считается Венера, названная в честь богини любви и красоты.

Возможно, именно поэтому Телец вызывает столько романтических чувств. У него никогда нет недостатка в поклонниках, однако этот знак выберет партнера себе под стать - открытого и вместе с тем не навязчивого, простого и ласкового.

Близнецы

Как не влюбиться в харизматичных и ярких Близнецов? Каждый представитель этого знака наделен своим особым темпераментом, внутри него находится целая вселенная, которую хочется изучать. Близнецы - увлекательные собеседники и рассказчики, они способны с помощью одних только слов очаровать нового знакомого, заставить думать и мечтать о себе.

Неудивительно, что уроженцы знака притягивают к себе людей благодаря своей общительности.

Ведь ими управляет Меркурий - планета, названная в честь античного божества, которое славится своим красноречием. Кстати, Близнецы также падки на людей, у которых язык подвешен - если сумеете удивить его своими комплиментами, то шансы на взаимность возрастают.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, удивительно красивы - не только внешне, но и внутренне. Они не стремятся быть похожими на других, а создают свою собственную, неповторимую историю. Именно их оригинальность и притягивает поклонников - такую необычную и незаурядную натуру хочется узнать поближе, разгадать ее загадки.

Отношения с Весами похожи на увлекательное путешествие, полное незабываемых впечатлений.

Это знак, который может быть как нежным и романтичным, так и дерзким, решительным - все зависит от ситуации. Покорить сердце Весов не так-то просто, но если это произойдет, вы поймете, что такое настоящая любовь.